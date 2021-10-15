Глава МИД Азербайджана встретился с французской делегацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Чешнелем.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов рассказал о длившейся почти 30 лет оккупации части территории Азербайджана и ее серьезных последствиях. Отметив, что в прошлом году азербайджанские территории были освобождены военно-политическим путем, министр акцентировал внимание на политике Армении по целенаправленному загрязнению наших территорий минами и рассказал об угрозе мин на освобожденных территориях. До сведения противоположной стороны было доведено, что точность минных карт, предоставленных в небольшом количестве Арменией, которая после подписания трехстороннего заявления вообще опровергала наличие карт минных полей, составляет только 25 процентов. Было подчеркнуто, что после завершения боевых действий в ноябре прошлого года 167 граждан Азербайджана стали жертвами мин, в том числе 33 человека погибли, включая двух журналистов.

Министр также предоставил подробную информацию о ситуации на освобожденных от оккупации территориях, совершенных там армянской стороной урбициде, культурциде и экоциде.

Французская делегация в то же время была проинформирована о работе, проводимой правительством Азербайджана в направлении восстановления и реконструкции освобожденных земель.

Выразив признательность за прием, делегация Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции предоставила информацию о своей деятельности. Было выражено намерение Комиссии сотрудничать с азербайджанской стороной в соответствующей сфере.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)