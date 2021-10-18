У Украины есть все возможности для восстановления инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана - депутат Верховной Рады

БАКУ /Trend/ - У Украины есть все возможности, технологии и научные разработки для восстановления инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал в понедельник Trend находящийся с визитом в нашей стране депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель межпарламентской рабочей группы дружбы Украина-Азербайджан Владимир Крейденко.

"В данном вопросе говорить можно о железных дорогах, об экологически чистых автобусах, о строительстве. Эта отрасль развита в Украине. Много инвесторов заинтересовано в восстановлении этих территорий. Поэтому ждем с азербайджанской стороны приглашения, объявления тендеров, также возможно проведение инвестиционного форума, который бы позволил нам узнать, что именно интересует Азербайджан и чем наши предприниматели, производственники могут быть полезны. Для этого весь потенциал у Украины есть", - сказал Владимир Крейденко.

Депутат также отметил, что украинская сторона с удовольствием поделится опытом и технологиями, связанными с отраслью сельского хозяйства, чтобы Азербайджан также наращивал свой производственный потенциал.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)