Азербайджан озвучил требования к Армении в Международном суде ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан потребовал от Армении принять необходимые меры для обеспечения быстрого, безопасного и эффективного разминирования освобожденных территорий.

Это требование во вторник озвучил представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов в Международном суде ООН во время рассмотрения иска Азербайджана к Армении, передает Trend.

По его словам, суд должен обязать Армению выполнить требования Азербайджана.

Мамедов также подчеркнул, что суд должен обязать Армению, которая заминировала азербайджанские территории во время оккупации, незамедлительно прекратить подвергать опасности жизни азербайджанцев.

Было отмечено, что необходимо предпринять необходимые шаги, чтобы пресечь деятельность организаций, действующих на армянской территории, причастных к разжиганию расовой ненависти и подстрекательству к насилию в отношении Азербайджана.

"Армянская сторона должна принять меры для сохранения доказательств преступлений на этнической почве против азербайджанцев, отказаться от действий, которые могут усложнить разбирательство между двумя странами", - сказал Мамедов.

(Автор: Орхан Мамедов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)