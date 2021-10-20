Азербайджан является стратегическим партнером Хорватии - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является стратегическим партнером Хорватии.

Об этом сказал в среду министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает Trend.

По его словам, Хорватия заинтересована в укреплении связей с Азербайджаном как в политической, так и экономической сфере.

"Существует потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами в областях туризма, информационных технологий и других. Мы также хотим, чтобы Азербайджан и Хорватия увеличили объем взаимных инвестиций", - сказал Грлич-Радман.

Отметим, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.

В рамках визита хорватского министра принял Президент Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)