Президент Ильхам Алиев: 20 октября останется вечным днем Победы как для жителей Зангилана, так и для всего нашего народа

БАКУ /Trend/ - 20 октября останется вечным днем Победы как для жителей Зангилана, так и для всего нашего народа.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.