Физулинский международный аэропорт может способствовать привлечению инвестиций, необходимых для процветания Карабаха - Брайза

БАКУ/Trend/ - Физулинский международный аэропорт, открытие которого состоялось сегодня с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, может способствовать привлечению инвестиций, необходимых для процветания Карабаха, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Международный аэропорт в Физули может способствовать привлечению бизнесменов, инвесторов на эти земли Азербайджана и, таким образом, облегчить процесс инвестирования, надеюсь, в организованные промышленные зоны, которые будут простираться от Каспийского моря до Черного и Средиземного морей. Аэропорт Физули расположен в стратегически важном месте на карте, я считаю, что эту инфраструктуру можно использовать прагматично для привлечения инвестиций, необходимых для восстановления благосостояния и установления долгосрочной стабильности в регионе", - заявил он.

Брайза отметил, что визит Эрдогана в Физулинский район Азербайджана носит символический и стратегический характер.

"Визит лидера ближайшего союзника Азербайджана в Физули подчеркивает мощную победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, которая является величайшей военной победой в истории Азербайджана и величайшей дипломатической победой. Визит Президента Эрдогана в Физули показывает всему миру, что, восстановив свою территориальную целостность, Азербайджан теперь готов построить транспортный хаб в Физули, чтобы помочь реинтеграции всего региона Южного Кавказа", - отметил бывший посол.

Он добавил, что со стратегической точки зрения визит Эрдогана демонстрирует тесные отношения между Турцией и Азербайджаном. "Отношения между двумя странами, конечно, были близкими на протяжении десятилетий", - сказал Брайза, напомнив об известном девизе "Одна нация, два государства".