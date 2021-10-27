В Зангилане состоялась встреча глав минобороны Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Зангиланском районе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сопровождавшим президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в Азербайджан, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

На встрече Гасанов выразил свою признательность братской Турции за моральную поддержку, оказанную Азербайджану во время Отечественной войны, а также уверенность в дальнейшем развитии и укреплении двустороннего партнерства, опирающегося на взаимное доверие.

Министр национальной обороны Турции, в свою очередь, подчеркнул важность встречи с азербайджанским коллегой, отметив, что стратегическое партнерство двух стран базируется на отношениях дружбы и братства.

На встрече обсуждались перспективы развития военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества Азербайджана и Турции.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)