Бразильский сенатор почтил память погибших в результате армянского террора в Гяндже мирных жителей (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Глава бразильско-азербайджанской группы дружбы по межпарламентскому сотрудничеству Сената Бразильского национального конгресса Антонио Анастасия совершил визит в Гянджу.
Как сообщает в воскресенье Trend, глава группы дружбы посетил территории в Гяндже, где во время 44-дневной Отечественной войны были совершены террористические акты со стороны ВС Армении.
Антонио Анастасия был проинформирован об армянском терроре. Гость в знак уважения к памяти погибших возложил цветы к разрушенному месту.
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Бразильский сенатор почтил память погибших в результате армянского террора в Гяндже мирных жителей (ФОТО)
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