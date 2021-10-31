Бразильский сенатор почтил память погибших в результате армянского террора в Гяндже мирных жителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава бразильско-азербайджанской группы дружбы по межпарламентскому сотрудничеству Сената Бразильского национального конгресса Антонио Анастасия совершил визит в Гянджу.

Как сообщает в воскресенье Trend, глава группы дружбы посетил территории в Гяндже, где во время 44-дневной Отечественной войны были совершены террористические акты со стороны ВС Армении.

Антонио Анастасия был проинформирован об армянском терроре. Гость в знак уважения к памяти погибших возложил цветы к разрушенному месту.