Азербайджан и Армения впервые за 30 лет имеют историческую возможность нормализовать ситуацию на Южном Кавказе - Ричард Хогланд

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения впервые за 30 лет имеют историческую возможность нормализовать ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд.

«Например, полное открытие транспортных маршрутов со временем приведет к более стремительному развитию экономики трех государств региона, что обеспечит большее благосостояние для всех. Однако пока наблюдается сложный период. Для построения нормальных и прочных отношений между Баку и Ереваном необходимы терпение и настойчивость», - сказал он.

По словам экс-сопредседателя Минской группы, жизненно важно, чтобы лидеры обеих стран готовили своих граждан к шагам, которые потребуются для построения лучшей жизни для всех: «Я лично надеюсь, что международные организации, такие как Минская группа ОБСЕ, сыграют важную роль в этом процессе. Также хотелось бы большей вовлеченности Вашингтона и Брюсселя в работу по достижению справедливого и постоянного мира в регионе».

(Автор: Ляман Зейналова)