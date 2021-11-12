Личные контакты между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным направлены на развитие национальных интересов – Коротченко

БАКУ /Trend/ - Личные контакты между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным направлены на развитие национальных интересов, и ни у кого не получится испортить эти отношения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу главный редактор авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко в ходе встречи российских экспертов, депутатов с молодежью и "круглого стола" в Российском информационно-культурном центре в Баку.

Как отметил Коротченко, между президентами Азербайджана и России существуют дружеские отношения во благо своих стран и народов.

«Наши страны не только союзники, мы имеем очень много общего. Азербайджан, как и Россия, самодостаточная страна. Россия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)