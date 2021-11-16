Решение Байдена не приглашать Азербайджан и Турцию на саммит демократии предвзято

БАКУ/Trend/ - Саммит в поддержку демократии, инициированный президентом США Джо Байденом, - далеко не лучший способ продвижения демократии, учитывая, что в мире нет стран без проблем в этом направлении.

Об этом сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, продвижение демократии и поддержка стран, идущих по этому пути, похвальны, но осуществить это на практике не так-то просто.

"В начале 1990-х США проводили подобный саммит в надежде, что это побудит страны двигаться в правильном, по мнению Штатов, направлении. В этом году количество стран-участниц сравнительно меньше, что говорит о падении интереса к данному мероприятию. Считаю, что такие встречи - далеко не лучший способ продвигать демократические ценности, учитывая, что проблемы в сфере демократии были и будут всегда", - заявил он.

Комментируя отсутствие Азербайджана и Турции в списке приглашённых гостей на саммит, американский аналитик посчитал такое решение Байдена странным.

"Что касается критериев приглашения на предстоящий саммит, у меня нет особого понимания. Думаю США в своем решении опирались на оценки правозащитников из разных стран, в основном настроенных против Азербайджана и Турции", - заявил Пол Гобл.