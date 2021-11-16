Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили провокационные действия Армении на границе

БАКУ /Trend / -16 ноября состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Генерал-полковник Гасанов проинформировал своего коллегу о провокациях армянской стороны и ситуации на государственной границе, подчеркнув, что действия противника решительно пресекаются.

В свою очередь, Акар отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

(Перевод: Нубар Кулузаде)