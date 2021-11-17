Названы имена погибших во вчерашних боях на госгранице азербайджанских военнослужащих – минобороны Азербайджана (версия 2)
(первая версия в 11:15)
БАКУ /Trend/ - В ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В их числе: лейтенант Нифталиев Умид Орудж оглу, прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу, сверхсрочник младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу, рядовые Агаев Эльчин Марифет оглу, Ализаде Эльмин Самир Оглу, Алиев Эльчин Рамиль оглу и Халилов Мурад Галиб оглу.
Кроме того, в боях ранения получили 10 азербайджанских военнослужащих.
Со вчерашнего вечера ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.
Провокация, которую Армения совершила на государственной границе, потерпела крах.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии.
ВС Азербайджана продолжают службу на суверенных территориях страны.
Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате провокации Армении, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)