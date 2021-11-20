Группа военнослужащих уволена из рядов азербайджанской армии за публикации в соцсетях - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - В последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства министерства обороны Азербайджана.

Об этом сказал министр обороны Закир Гасанов на служебном совещании, которое прошло 20 ноября под его руководством в Центральном командном центре, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

Было отмечено, что в последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства минобороны.

В результате мероприятий, проведенных командованием азербайджанской армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы.

"Принято решение об увольнении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям", - сказал Гасанов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)