Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в период 15-20 ноября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 25 противопехотных и 112 противотанковых мин, а также 88 неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 157 гектаров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)