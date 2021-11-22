Информация, распространяемая армянской прессой, является ложной - минообороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространяемая армянской прессой информация о том, что армянский военный якобы получил ранение в результате обстрела подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в Кяльбаджарском направлении, является ложной, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Сообщаем, что в указанном направлении наши подразделения не открывали огонь", - говорится в сообщении.

(Переводчик: Нубар Кулузаде. Редактор: )