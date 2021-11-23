Глава минобороны Азербайджана встретился с делегацией турецкой компании ASELSAN (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 23 ноября встретился с турецкой делегацией во главе с председателем правления и генеральным директором компании ASELSAN Халуком Горгюном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Поприветствовав гостей, министр отметил позитивные шаги, предпринимаемые обеими странами в области военного и военно-технического сотрудничества, подчеркнув важное значение дружественных и братских отношений глав двух государств в расширении азербайджано-турецких связей во всех направлениях.

Гасанов особо отметил высокое качество технического оборудования производства компании ASELSAN, использовавшегося в ходе Отечественной войны.

На встрече были обсуждены новые способы и методы ведения боевых операций в современных условиях, а также совместные проекты, реализуемые двумя братскими странами с целью дальнейшего укрепления технического оснащения войск.

Также было отмечено, что профессиональное развитие азербайджанской армии, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей расширенными системами связи, обеспечит скрытное и оперативное управление войсками, а также будет способствовать повышению их маневренных возможностей и боеспособности в целом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)