Азербайджан в очередной раз добился поставленных перед собой целей - Анализ итогов сочинской встречи

БАКУ /Trend/ - 26 ноября в Сочи состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. После встречи лидеры сделали заявление для печати. Приняты решения, связанные с запуском проектов по открытию автомобильных и железных дорог.

​Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан в очередной раз добился поставленных перед собой целей.

Главный редактор газеты «Bakı xəbər», политический эксперт Айдын Гулиев сказал Trend, что в Сочи Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал максимальную последовательность и ответственность в полном выполнении трехсторонних договоренностей. В послевоенный год, в отличие от руководства Армении, Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда отличался конструктивным подходом к встречам, направленным на мир.

"Одна из важных особенностей сочинской встречи - высокая оценка Президентом Ильхамом Алиевым усилий России. Президент Ильхам Алиев, дав искреннюю оценку трехсторонней встрече и роли России, еще раз показал, что армянский лидер склоняется к разным форматам с намерением нарушить переговоры и не испытывает полного доверия к сочинской встрече.

Гулиев отметил, что особое место среди важных призывов Президента Ильхама Алиева к региональному миру и развитию в Сочи занимает важность признания границ и суверенитета друг друга двумя странами, которые еще не полностью оправились от 30 лет напряженных отношений.

"В частности, то, что российский Президент Владимир Путин подчеркнул открытие транспортных коммуникаций и неоднократно использовал термин "коридор" в заявлении для прессы является явным свидетельством поддержки Россией проекта Зангезурского коридора", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, в свою очередь сказал, что Азербайджан всегда придавал особое значение развитию взаимных отношений с Россией. В результате успешной политики, проводимой лидерами двух стран, сегодня азербайджано-российские отношения носят характер стратегического партнерства. Динамика развития двусторонних отношений очень позитивная. Стороны заинтересованы в повышении уровня развития отношений по всем направлениям.

"В настоящее время между двумя странами существуют тесные экономические, политические и культурные связи. Товарооборот между двумя странами растет с каждым годом, и обе страны очень заинтересованы в развитии экономического сотрудничества. Успешно реализуются 7 дорожных карт, охватывающих большинство сфер экономики и гуманитарной сферы между Азербайджаном и Россией. Динамика развития отношений между Россией и Азербайджаном также оказала свое влияние на подписанное по итогам встречи заявление", - сказал он.

Мамедов отметил, что стратегический уровень азербайджано-российских отношений способствовал реализации положений заявления от 10 ноября, отражению позиции Президента Азербайджана в документе без каких-либо условий.

"Одним из важных моментов в документе, конечно же, было то, что вопрос пленных или заложников, о которых армянская сторона всегда говорит, не был затронут. Россия в очередной раз поддержала позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - сказал он.

Отдел аналитики АМИ Trend