Обнародованы имена погибших и раненых при крушении военного вертолета в Азербайджане - СПИСОК
БАКУ/Trend/ - Государственная пограничная служба обнародовала имена военных, погибших и получивших ранения при крушении военного вертолета на полигоне "Гараэйбат" в Хызынском районе.
Имена 14 погибших военных:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.
Кроме того, в результате аварии выжили двое находившихся на борту военных - полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов.
Отметим, что 30 ноября, около 10:40, военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат".