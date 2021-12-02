Мы видим возможность нахождения общего языка молодым поколением Азербайджана и Армении - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Смотря в будущее, мы видим возможность нахождения общего языка молодым поколением Азербайджана и молодым поколением Армении.

Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» в Баку, сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что второго декабря в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture Partners Forum).

В мероприятии принимают участие руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.