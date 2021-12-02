Азербайджан поднял перед мировой общественностью проблему минной угрозы – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Цель массового минирования Арменией азербайджанских территорий состоит в максимальном затягивании проводимых восстановительных процессов и возвращении на них бывших вынужденных переселенцев. Азербайджан поднял перед мировой общественностью проблему минной угрозы.

Об этом помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал журналистам в ходе Форума партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, сообщает в четверг Trend.

"Мы еще раз обращаемся к мировому сообществу, в этом вопросе необходимо расширить информированность. Азербайджану нужна поддержка в деле разминирования. Просим граждан не посещать без разрешения освобожденные территории", - подчеркнул Гаджиев.

Отметим, что в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" ("Peace4Culture" Partners Forum).

В мероприятии, проходящем при совместной организации Альянса цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Университета ADA и министерства культуры Азербайджана, участвуют руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)