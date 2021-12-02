Послы США и Великобритании в Азербайджане отправились в Агдам (ФОТО) (версия 2)

Политика 2 декабря 2021 14:34 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:17)

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер и посол Великобритании Джеймс Шарп отправились с визитом в Агдам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство США.

Послы посетили Агдам с целью встречи со спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях Эмином Гусейновым и ознакомления с состоянием города.

"Посол США отметил, что Азербайджан сталкивается с трудностями в связи с восстановлением территории", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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