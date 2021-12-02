Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля заключается не только в дипломатических отношениях - посол

БАКУ /Trend/ - Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля заключается не только в дипломатических отношениях.

Об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик по случаю празднования тридцатилетия дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, передает Trend.

Флаги Израиля, развевающиеся на улицах Баку, свидетельствуют о глубоких отношениях не только на государственном уровне, но и между народами Азербайджана и Израиля, сказал посол.