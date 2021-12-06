Президент Ильхам Алиев: Выросло молодое поколение, которое не видело Карабах - они освободили Карабах ценой своих жизней

БАКУ/Trend/- Выросло молодое поколение, которое не видело Карабах - они освободили Карабах ценой своих жизней.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями поселка Гонагкенд.

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