Во время Отечественной войны были постоянные обращения диаспорских организаций по оказанию помощи - Фуад Мурадов

БАКУ / Trend / - Во время Отечественной войны были постоянные обращения диаспорских организаций по оказанию помощи. В связи с этим был организован марафон "YAŞAT", наши соотечественники из 63 стран присоединились к оказанию финансовой помощи.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов во время выступления на пресc-конференции, посвященной годовой деятельности Фонда "YAŞAT".

"Было собрано более миллиона манатов и перечислено в Фонд "YAŞAT". За три месяца собрано более 3 миллионов манатов. Из США отправлено 200 тысяч долларов. Из России было доставлено 2 аппарата Дерматон стоимостью 30 тысяч долларов, 92 аппарата Илизарова и 566 инвалидных колясок", - сказал Фуад Мурадов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)