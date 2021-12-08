Турция готова к посредничеству для снижения напряженности в отношениях России и Украины - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция готова внести вклад в снижение напряженности в отношениях России и Украины с их согласия, что может быть сделано в виде посредничества или в любом другом формате.

Как сообщает Trend со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, сопровождавшим его в ходе визита в Катар.

Он отметил, что Турция внимательно следит за ситуацией в Украине и соседних с ней странах.

"Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в создание каналов диалога с целью снижения напряженности, возникшей в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги во поддержанию мира в регионе", - сказал Эрдоган.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)