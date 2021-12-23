Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы в Карабахе - Али Асадов (версия 2)

(первая версия в 10:37)

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Армения долгое время отказывалась предоставить нам карты минных полей, а точность переданных ей позже карт составляет 25 процентов, а иногда и меньше, существенно затягивает восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в газете "Азербайджан".

"Тем не менее, по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева в этих экономических районах продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, в первую очередь, строятся дорожно-транспортные, энергетические, водопроводные сети, устраняются последствия экологического террора, ведется подготовка к Большому возвращению.

Для восстановления городов и сел, создания современной инфраструктуры на этих территориях из государственного бюджета на 2021 год было выделено 2,2 миллиарда манатов. В госбюджете на будущий год на эти цели предусмотрен такой же объем средств. Все работы проводятся в соответствии с Планом стратегической деятельности и единой концепцией. Братская Турция и другие дружественные страны оказывают большую поддержку Азербайджану в восстановительных и созидательных работах", - пишет Асадов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)