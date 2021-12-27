Разминирование освобожденных территорий Азербайджана - главный вопрос на сегодня - генерал МЧС

БАКУ /Trend/ - Самый главный вопрос на сегодня - это разминирование освобожденных территорий и возвращение граждан на родные земли.

Об этом сказал в понедельник заместитель начальника Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана генерал-майор Магеррам Гасанов в ходе тренинга на тему «Роль медиа в просвещении населения о минной угрозе», сообщает Trend.

"На освобожденных территориях продолжаются работы по разминированию. Заминированы огромные территории, поэтому к процессу разминирования привлечены специально обученные собаки. В настоящее время в процессе разминирования задействованы 10 таких собак. С января 2021 года группы пиротехников участвуют в разминировании на агдамском и физулинском направлениях. Наши сотрудники имеют международные сертификаты в сфере разминирования и на высоком уровне участвуют в процессе", - сказал Гасанов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)