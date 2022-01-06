Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане

БАКУ /Trend/ - 6 января 2022 года состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу, сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана.

Собеседники обменялись мнениями по текущей ситуации в Казахстане, отмечается в информации.

"Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)