Провокации Симонян и армянской диаспоры России в ее лице в действительности направлены против самой России - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - Симонян и армянская диаспора России в ее лице в очередной раз открыто демонстрируют свои антитюркские устремления. Представители армянской диаспоры, пытающиеся выставить себя сторонниками России, озвучивают различные заявления, однако ими преследуются две основные цели - заработать определенные очки и воспользоваться ими в дальнейшем, вторая же цель связана с их антитюркскими устремлениями. Они пропагандируют тюркофобию и выступают с антитюркскими заявлениями.

Как сказал Trend в четверг политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, Симонян и армянские националисты, которые проникли в медиа и политическую сферу России, служат интересам кругов, используемых в качестве геополитического инструмента ультранационалистическими армянскими организациями, действующими под видом "армянской диаспоры".

"Симонян и ее соратники - багдасаровы, кургиняны являются представителями шпионской сети, проникшей в информационное пространство России. Их единственная цель - создать угрозу безопасности России, противостояние между этой страной и ее соседями", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что развитие отношений России с тюркскими государствами, в том числе с Азербайджаном и Турцией, может привести к краху идеологической линии, которой эти лица придерживаются на протяжении многих лет, к тому, что их и политиков, обеспечивающих свое существование на основе использования т.н. "армянского вопроса", могут отбросить в сторону, как ненужный предмет.

По словам политолога, проведение антитюркской пропаганды в России, где проживают тюркские общины, имеющие общие с населением тюркских государств мира язык и культуру, является провокацией, направленной, прежде всего, против самой России.

"Симонян и армянская диаспора России в ее лице пытаются использовать для достижения своих грязных целей все возможности. Во время 44-дневной войны они вели пропагандистскую кампанию против Азербайджана и Турции. Однако эти грязные действия никаких результатов не принесли, Азербайджан добился своей цели. Эти действия Симонян и армянской диаспоры являются провокацией, направленной против самой России. Россия должна обратить внимание на это и принять серьезные меры", - отметил Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)