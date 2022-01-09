Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции (версия 2)
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу Яшару Гюлеру в связи с гибелью трех турецких военнослужащих, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Глубоко опечален известием о гибели трех военнослужащих славной турецкой армии в результате вероломного теракта в районе Акчакале провинции Шанлыурфа.
Ваша боль - наша боль.
Мы всегда рядом с Вооруженными силами братской Турции в борьбе с терроризмом и всеми силами поддерживаем вас.
Желаю милости Аллаха для шехидов, разделяю горе их близких, приношу глубочайшие соболезнования их семьям", - говорится в соболезновании.
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