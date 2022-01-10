Организация тюркских государств проведет заседание по ситуации в Казахстане

БАКУ /Trend/ - По предложению Турции, председательствующей в Организации тюркских государств, 11 января состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в организации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Участники заседания, которое будет организовано в формате видеоконференции, обсудят события в Казахстане, отмечается в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)