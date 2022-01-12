Министр обороны Азербайджана принял нового командующего российскими миротворцами
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на азербайджанской территории, генерал-майора Андрея Волкова, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Отметим, что генерал-майора А.Волкова представил генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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