Президент Ильхам Алиев: Всего на освобожденных территориях возможно производство около 10 тысяч мегаватт возобновляемой ветровой и солнечной электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Всего на освобожденных территориях возможно производство около 10 тысяч мегаватт возобновляемой ветровой и солнечной электроэнергии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 13 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон».

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