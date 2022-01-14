Воля, сформировавшая отношения Баку и Анкары, вышедшие после подписания Шушинской декларации на уровень союзничества, сохранится и впредь – МИД Турции (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Воля, сформировавшая отношения Баку и Анкары, вышедшие после подписания Шушинской декларации на уровень союзничества, сохранится и впредь.

Как сообщает Trend, об этом говорится в распространенном МИД Турции заявлении в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Баку и Анкарой.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений с братским Азербайджаном. Азербайджан 29 октября 1991 года решительно выразил свою волю стать полноправным членом международного сообщества, когда Турция отмечала 68-ю годовщину со дня образования Республики", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что Турция, не теряя времени, официально признала независимость Азербайджана, после чего был подписан Протокол о восстановлении дипломатических отношений между двумя государствами.

"Турция стала первой страной, восстановившей дипломатические отношения с Азербайджаном после провозглашения им независимости. На протяжении прошедших 30 лет Турция поддерживала дружественный и братский Азербайджан и еще раз продемонстрировала свою поддержку радостью, которую она испытала после освобождения армией Азербайджана оккупированных земель во время 44-дневной Отечественной войны", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "воля, которая сформировала наши отношения и подняла их на уровень союзничества с подписанием 15 июня 2021 года Шушинской декларации, сохранится и впредь. Именно такой подход соответствует словам основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана – наша радость, его горе – наше горе" и девизу "Одна нация, два государства", озвученному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым".

"Сегодня Турция и Азербайджан стали намного и сильнее, чем были 30 лет назад. Братство и тесное сотрудничество двух стран стали гарантией мира и стабильности в регионе. Отмечая 30-летие восстановления наших дипломатических отношений с Азербайджаном, мы с уверенностью смотрим в будущее и подтверждаем нашу волю к совместной работе во имя общего процветания и развития", - говорится в заявлении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)