Процессы, начатые в формате 3+3, гораздо более значимые – МИД России
БАКУ/Trend/ - Процессы, начатые в формате 3+3, гораздо более значимые, так как в этом формате обсуждаются перспективы развития всего этого региона.
Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Безусловно, мы поддерживаем эти усилия, и мы в них активно участвуем. Они способствуют нормализации обстановки на Южном Кавказе и помогают создавать условия для того, чтобы сохраняющиеся еще политические проблемы решались гораздо более активно, более плодотворно путем в том числе, развития экономического и иного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа и тремя их большими соседями», - сказал он.
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