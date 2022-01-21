Зияющая пропасть между европейской дипломатией и французским истеблишментом

БАКУ /Trend/ - 20 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял советника Кабинета президента Франции Изабель Дюмон и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара. Переговоры в Баку однозначно показали, что фактор личности Президента Ильхама Алиева оказывает решающее влияние на отношение зарубежных сил к Азербайджану. Благодаря политической воле и принципиальной позиции главы государства сильнейшие государства и организации приняли созданную им в регионе новую реальность, окончательно поняв, что официальный Баку никогда не позволит диктовать себе чью-то волю. Это понимают и в Брюсселе, и в других мировых политических центрах.

Тем временем, события последних дней показывают и то, как далек от реалий нашего региона и процессов здесь французский политический истемблишмент. Пока советник Макрона едет в Баку на переговоры с целью обсудить актуальную повестку и перспективы сотрудничества, кандидаты в президенты Франции соревнуются в исламофобской, проармянской и антиазербайджанской риторике, устраивают осознанные провокации, пробираясь в Карабах чуть ли не в багажнике.

Валери Пекресс, о которой идёт речь, не может не понимать, как в Баку воспримут незаконное пересечение границы и ее оголтелую риторику. Не могла она и не понимать, что Президент Ильхам Алиев жёстко отреагирует на такую откровенную провокацию против нашей страны.

Или, может быть, французские политики перестали понимать, как важно для их страны конструктивное сотрудничество с Азербайджаном?

Вопрос, разумеется, риторический. Понятно, что на носу у Пекресс выборы, которые она очень хочет выиграть - потому и гоняется за голосами армянской общины. А там глядишь, и денег подкинут на предвыборную кампанию. Поражает только, что ради своих личных интересов французские политики без зазрения совести готовы пожертвовать интересами своей собственной страны.

Перефразируя знаменитую фразу, страшно далеки они от актуальных политических трендов и европейской дипломатии! Пропасть между политической элитой Франции и Брюсселем зияет все больше - и трудно предположить, к чему это может привести - во всяком случае, до тех пор, пока кандидаты в президенты Франции не понимают, что в 2022 году они не смогут говорить с Азербайджаном с позиции силы, как бы им ни мечталось.

Эмин Алиев,

Главный редактор АМИ Trend