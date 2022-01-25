Демаркация армяно-азербайджанской границы исключила бы вооруженные инциденты - бывший генсек ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы сразу же исключила бы вопросы, связанные с вооруженными конфликтами и перестрелками.

Как сообщает Trend, об этом в ходе телемоста Ереван – Москва 25 января заявил бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

«В данном случае я бы говорил о необходимости оказания содействия Армении и Азербайджану в становлении и признании взаимных границ. А это, в свою очередь, значит создание совместных групп, получение материалов из архивов», - отметил он.

Как отметил Бордюжа, наличие российских миротворцев в Карабахе является гарантией стабильности.

«Хотя без эксцессов не обходится», - добавил он.