Встречи общественников Азербайджана и Армении будут способствовать нормализации отношений – посол России

БАКУ /Trend/ - Встречи общественников Азербайджана и Армении поспособствуют нормализации отношений.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

По его словам, первая такая встреча, которая состоялась в конце прошлого года, была поддержана сторонами для того, чтобы начать процесс налаживания отношений.

«Говорилось о продолжении контактов в 2022 году, хотя пока даты неизвестны», - добавил дипломат.

Напомним, что 23-24 декабря 2021 года в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)