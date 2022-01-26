МИД Азербайджана поздравил Индию с национальным праздником

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Индию с национальным праздником - Днем Республики.

Как сообщает в среду Trend, текст поздравления опубликован на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Передаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Индии по случаю национального праздника - Дня Республики", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)