БАКУ/Trend/ - 28 января под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание Коллегии Министерства обороны по итогам 2021 года, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны страны.

В заседании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, специальных учебных заведений, служб и отделов министерства. К работе заседания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Вначале минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов.

На заседании первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев выступил с широким докладом о реформах, проведенных за прошедший год по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в сфере армейского строительства, о достижениях в области повышения возможностей и способностей, оперативной и боевой подготовки, оснащения оружием и техникой, материально-технического обеспечения, комплектования профессиональными кадрами войск, а также морально-психологической подготовки личного состава и других сферах.

Генерал-полковник К.Велиев отметил, что за отчетный период в Азербайджанской Армии были проведены различные военные учения, занятия по боевой подготовке, повышены боеспособность войск и уровень профессионализма личного состава. В воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, проведены строительные работы, сданы в эксплуатацию новые военные объекты, проведены значительные мероприятия по улучшению социально-бытовых условий личного состава.

Было отмечено, что в Генеральном штабе и в целом в центральном аппарате Министерства обороны, а также в штабах видов войск проведены организационно-структурные изменения. Были созданы командование Сухопутных войск, новое объединение, а также соединения и другие подразделения коммандос в составе объединений. Расширены их оперативные возможности.

На заседании коллегии заместитель министра обороны-командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев, заместитель министра обороны-начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов, заместитель министра обороны-командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев, заместитель министра обороны-командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров выступили с докладами о проводимых в течение 2021 года учебных тренировках и других мероприятиях по повышению боеспособности подразделений, организации служебно-боевой деятельности и поддержанию состояния боеготовности на высоком уровне.

Выступив заключительной речью Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов довёл итоги служебно-боевой подготовки в 2021 году и говорил об основных предстоящих задачах в 2022 учебном году.

Министр обороны, особо подчеркнув оценку, внимание и заботу, оказываемую Азербайджанской Армии Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, отметил успехи, достигнутые за последние годы под руководством Верховного Главнокомандующего.

Было отмечено, что в текущем году, как и в прошлые годы основное внимание уделяется решению ряда важных задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами перед Азербайджанской Армией.

Министр отметил, что анализ служебно-боевой деятельности Азербайджанской Армии в 2021 году показал, что все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

На заседании было подчеркнуто, что особое внимание уделяется вопросам развития и совершенствования Сухопутных войск, Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сил специального назначения.

Генерал-полковник З.Гасанов особо отметил, что продолжение военных реформ, дальнейшее повышение боеспособности и оперативных возможностей войск будет приоритетным вопросом и в 2022 году.

Проанализировав мероприятия, проведенные за прошедший год, Министр обороны оценил деятельность видов войск, довел до внимания вопросы боевой подготовки и морально-психологического состояния, системы обороны и ее всестороннего обеспечения, в том числе строгого контроля оперативной обстановки на государственной границе. Министр обороны также поставил соответствующие задачи перед командно-начальствующим составом в связи с деятельностью и задачами по дальнейшему повышению боеспособности войск в 2022 году.

В заключение был обсужден и принят проект решения заседания Коллегии.