Состоялась премьера фильма Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве
БАКУ /Trend/ - 30 января на телеканале «Россия-24» состоялась премьера фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.
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Состоялась премьера фильма Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве
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