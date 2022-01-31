В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на торжественных церемониях, проведённых в связи с началом нового 2022-го учебного года, было отмечено, что в прошлом учебном году в полном объеме были выполнены задачи по повышению военно-профессиональной подготовки и физической выносливости личного состава, подготовки личного состава, подразделений, частей, соединений, органов управления, а также задачи по совершенствованию уровня, необходимого для выполнения боевых задач в соответствии с их назначением.

На церемониях были доведены до внимания основные цели и задачи на новый учебный год и отмечено, что в соответствии с “Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год” занятия и учения будут проводиться непрерывно. Командиры подразделений взяли на себя обязательство и предложили другим командирам подразделений принять участие в соревнованиях за звание лучших по боевой подготовке в новом учебном году.

Координационная группа, созданная в целях слаживания совместных действий войск и штабов в Нахчыванском гарнизоне, посетила соединения и воинские части для совершенствования осуществляемой деятельности. Были проверены материально-учебные базы, полигоны, учебно-боевая техника подразделений, а также вооружение и боевое оснащение личного состава в соответствии со штатной категорией.

В последующие дни на различных уровнях будут продолжены учения и тренировки по изучению задач личным составом в ходе приведения в различную степень боеготовности, уточнению задач, подъему по тревоге, выдвижению подразделений в районы сосредоточения и скрытому управлению ими, а также выполнению внезапно поставленных задач.