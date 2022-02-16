В Центре Гейдара Алиева состоится концерт под управлением Альвизе Казеллати

БАКУ /Trend/ - 4 марта в аудиториуме Центра Гейдара Алиева состоится концерт, на котором Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением известного итальянского дирижера Альвизе Казеллати и солист Эмиль Багиров (кларнет) исполнят произведения Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского.

Альвизе Казеллати впервые выступил в качестве дирижера в 2011 году в театре La Fenice в Венеции. За последние несколько лет он получал приглашения принять участие во многих фестивалях и сотрудничал с рядом известных итальянских оперных театров.

Альвизе Казеллати также является основателем и музыкальным руководителем проекта Opera Italiana in the Air. Проект был основан в 2017 году, и его основная цель – ознакомить молодежь с итальянским оперным наследием, сделать итальянскую оперу доступной для всех.

Кларнетист Эмиль Багиров, который выступит в качестве солиста на концерте, в 2014 году был удостоен стипендии Президента Азербайджанской Республики, а в 2017 году – премии Президента Азербайджанской Республики. В декабре 2012 года он был назван «Лучшим исполнителем» на международном музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. С 2013 года является артистом Азербайджанского государственного симфонического оркестра. В 2016 году распоряжением главы государства его имя было включено в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана за особые способности в области музыки. Кроме того, он был удостоен специальной стипендии для молодых талантов.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в кассах Баку.

Вход в зал - только при наличии COVID-паспорта или сертификатов (о противопоказании к вакцинации или иммунитета).

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)