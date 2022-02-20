Азербайджан - самый важный торговый партнер Германии на Южном Кавказе - Матиас Лютенберг

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является самым важным торговым партнером Германии на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал глава офиса МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Лютенберг.

"Сегодня, 30 лет назад, между Германией и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения, заложившие основу для наших глубоких связей. Азербайджан является важнейшим торговым партнером Германии на Кавказе. Германия помогает диверсифицировать экономику Азербайджана. За 30 лет Азербайджан приблизился к Европейскому союзу", - написал глава офиса.