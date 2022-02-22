Ходжалинский геноцид является одним из тяжелейших преступлений против всего человечества - архимандрит Алексий

БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид является одним из тяжелейших преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий на мероприятии, посвященном годовщине Ходжалинского геноцида, в Управлении мусульман Кавказа.

"Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасными трагедиями, как Хатынь, Хиросима и Нагасаки, Сребреница и другими. Ходжалинская трагедия приводит в ужас всех, кто узнает ее подробности", - отметил он.

Секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий подчеркнул, что во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, тысяча мирных жителей различного возраста стала инвалидами от полученных пулевых ранений.

"Для нас это не просто цифры, за ними стоят преждевременно прерванные жизни и исковерканные судьбы людей", - добавил он.

Архимандрит Алексий также добавил, что уничтожение памятников культуры в Ходжалы, Ходжалинского кладбища, считающегося одним из самых древних мест захоронения, будучи наглядным примером вандализма, является актом насилия, направленным против всей мировой культуры.