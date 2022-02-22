Обнародован текст Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном

Политика 22 февраля 2022 20:08 (UTC+04:00)
Обнародован текст Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном

Опубликован текст Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в Декларации говорится:

"Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,

всесторонне рассмотрев состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений,

опираясь на исторические традиции дружбы и добрососедства, глубокие культурные и гуманитарные связи между Россией и Азербайджаном и народами двух стран,

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года, Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года и Совместном заявлении Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева от 1 сентября 2018 года,

стремясь поднять двусторонние отношения на качественно новый, союзнический уровень, что будет в полной мере отвечать интересам народов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, способствовать обеспечению и укреплению региональной и международной безопасности и стабильности,

осознавая важность сближения двух стран в политической, экономической, оборонной, культурной, гуманитарной, образовательной, социальной сферах, а также в области здравоохранения, молодежного сотрудничества и спорта,

выражая неизменную приверженность расширению всестороннего и равноправного сотрудничества двух стран, основанного на принципах взаимного уважения и доверия,

движимые стремлением к развитию взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес в международных и региональных организациях, членами которых являются Российская Федерация и Азербайджанская Республика,

принимая во внимание заинтересованность Сторон в развитии интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) и ключевую роль Российской Федерации в соответствующих усилиях,

следуя целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН), Хельсинкского Заключительного акта и других консенсусных документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), общепризнанным принципам и нормам международного права,

отмечая важность формирования многополярного мира на основе международного права и центральной роли ООН в поддержании международного мира и безопасности,

заявляют нижеследующее:

1. Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой.

2. Российская Федерация и Азербайджанская Республика проводят самостоятельную внешнюю политику, направленную на защиту своих национальных интересов.

3. Российская Федерация и Азербайджанская Республика взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Стороны придают особое значение дальнейшему укреплению центральной роли ООН и Совета Безопасности ООН, реализации целей и принципов, закрепленных в консенсусных документах ОБСЕ, в предотвращении и урегулировании конфликтов и решении региональных и глобальных проблем безопасности и стабильности.

4. Российская Федерация и Азербайджанская Республика, занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двусторонней основе, а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных организаций и форумов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

5. Стороны взаимодействуют в сфере внешнеполитической деятельности в целях обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах.

6. Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности одной из Сторон, а также в случае угрозы возникновения такой ситуации в целях ее урегулирования.

7. Российская Федерация и Азербайджанская Республика воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из Сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях они создают постоянно действующий механизм консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран.

8. Азербайджанская Сторона высоко ценит посредническую роль Российской Федерации в полном прекращении огня и всех военных действий в регионе в ноябре 2020 года.

9. Российская Федерация и Азербайджанская Республика и впредь будут всемерно содействовать усилиям по реализации положений заявлений Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9/10 ноября 2020 года, от 11 января 2021 года и от 26 ноября 2021 года, которые послужили основой для укрепления стабильности и безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе и для нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

10. Стороны будут взаимодействовать в решении задач, вытекающих из положений указанных выше заявлений, и тесно сотрудничать на региональном и международном уровнях по содействию установлению долгосрочного мира между государствами региона.

11. Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны.

12. Стороны развивают двустороннее военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран.

13. Стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества.

14. Стороны, с учетом высокого уровня военно-технического сотрудничества, взаимодействуют по вопросам оснащения современным вооружением и военной техникой, а также по другим направлениям в данной области, представляющим взаимный интерес.

15. Стороны активизируют усилия по созданию сервисных центров технического обслуживания, ремонта, модернизации вооружений и военной техники, а также по организации совместного производства различных видов продукции военного назначения.

16. В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из Сторон.

17. Стороны воздерживаются от любых действий, в том числе осуществляемых через третьи государства, направленных против друг друга.

18. Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют свои усилия в противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговли людьми и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также других новых вызовов безопасности. В этом контексте Стороны обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности.

19. Российская Федерация и Азербайджанская Республика рассматривают Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года в качестве надежной правовой основы для поддержания и укрепления безопасности и стабильности в Каспийском регионе, включая продвижение согласованных мер доверия, атмосферы добрососедства и взаимопонимания, уважения интересов всех прикаспийских государств.

20. Стороны подтверждают важность всех предусмотренных в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря принципов деятельности Сторон на Каспийском море для развития сотрудничества в Каспийском регионе, реализации суверенитета, суверенных и исключительных прав прибрежных государств, а также для осуществления их юрисдикции в Каспийском море.

21. Российская Федерация и Азербайджанская Республика, принимают эффективные меры по обеспечению законных прав и интересов граждан и юридических лиц одной Стороны на территории другой Стороны в соответствии со своими международными обязательствами и национальным законодательством.

22. Стороны продолжат оказывать всестороннее содействие работе Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, имеющей важное значение для обеспечения устойчивого роста торгово-экономических связей двух стран.

23. Стороны, придавая большое значение устойчивому развитию и эффективному использованию экономического потенциала обоих государств, будут взаимодействовать в осуществлении экономических реформ, содействовать реализации подписанного 1 сентября 2018 г. Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества в целях углубления экономического взаимодействия между двумя странами, созданию благоприятных условий для свободного передвижения товаров и услуг в соответствии с обязательствами, вытекающими из двусторонних и многосторонних договоров, а также в целях продвижения регионального экономического сотрудничества.

24. Российская Федерация и Азербайджанская Республика намерены углублять взаимовыгодное торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, выводить на качественно новый уровень производственную и научную кооперации, прямые связи между хозяйствующими субъектами всех форм собственности.

25. Российская Федерация и Азербайджанская Республика будут воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, наносящей прямой или косвенный ущерб интересам другой Стороны.

26. Стороны в рамках национального законодательства будут способствовать дальнейшему развитию экономических связей между предприятиями металлургии, нефтегазового и тяжелого машиностроения, авиационной, автомобильной, химической, фармацевтической и легкой промышленности, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и пищевого машиностроения.

27. Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность в рамках национального законодательства и кредитно-денежной политики содействовать деятельности кредитно-банковских организаций, развитию сотрудничества финансовых институтов, созданию совместных предприятий, в том числе финансово-промышленных групп, производств и других организационно-хозяйственных структур.

28. Стороны будут способствовать использованию национальных валют во взаимных расчетах, сопряжению платежных систем, включая совместное обслуживание банковских карт, а также развитию прямых корреспондентских отношений между банками двух стран.

29. Стороны нацелены на поступательное развитие потенциала транзитно-транспортного взаимодействия с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, на обеспечение технических и экономических условий для устойчивого полномасштабного функционирования международного транспортного коридора «Север – Юг».

30. Стороны будут поддерживать усилия друг друга в решении вопросов обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования международных транспортных коридоров, проходящих через их территории, и предоставлять друг другу благоприятные условия для транзитных перевозок в рамках национального законодательства и двусторонних договоренностей.

31. Российская Федерация и Азербайджанская Республика, тесно взаимодействуя в целях стимулирования международного энергетического сотрудничества и укрепления глобальной энергетической безопасности на равноправной и взаимовыгодной основе, намерены углублять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировки энергоресурсов, включая задействование эффективных инфраструктурных проектов, а также в сферах альтернативных и возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

32. Стороны будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

33. Российская Федерация и Азербайджанская Республика будут способствовать развитию совместных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, организации прямых каналов связи между российскими и азербайджанскими телекоммуникационными операторами, включая создание эффективных условий для обмена высококачественным голосовым трафиком.

34. Стороны будут содействовать налаживанию сотрудничества, в том числе путем проведения профильных консультаций, между соответствующими структурами и организациями двух стран по широкому спектру вопросов, касающихся международной информационной безопасности, средств массовой коммуникации, публичной и общественной дипломатии.

35. Стороны будут содействовать развитию связей и обмену опытом в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по вопросам поставок сельскохозяйственных товаров, использования прогрессивных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также по соблюдению фитосанитарных норм.

36. Российская Федерация и Азербайджанская Республика взаимодействуют в рамках различных международных экономических, финансовых и других организаций и институтов, оказывая друг другу поддержку в участии в них, или, в случае заинтересованности одной Стороны, во вступлении в международные организации, членом которых является другая Сторона.

37. Стороны будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, реализации совместных проектов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая противодействие инфекционным заболеваниям, а также изучат возможности налаживания сотрудничества в области биологической безопасности.

38. Российская Федерация и Азербайджанская Республика намерены укреплять межпарламентское сотрудничество.

39. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между регионами Российской Федерации и Азербайджанской Республикой с целью создания благоприятных условий для эффективного взаимодействия, укрепления торговых, хозяйственных, культурных и гуманитарных связей.

40. Стороны намерены всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, обеспечивать защиту, сохранение и развитие исторического, культурного и религиозного наследия, а также этнической, языковой и культурной самобытности проживающих на территорих Сторон национальных меньшинств, создавать условия для активного участия их представителей в общественно-политической, культурной и социально-экономической жизни в соответствии с национальным законодательством. В этой связи Стороны будут предпринимать шаги для поощрения деятельности диаспоральных организаций в рамках национального законодательства, которая способствовала бы расширению экономических, культурных и гуманитарных связей Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

41. Российская Федерация и Азербайджанская Республика продолжат углублять взаимные связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать установлению связей между общественными и молодежными организациями, образовательными организациями и учебными заведениями, инновационными центрами, средствами массовой информации как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

42. Каждая из Сторон будет поддерживать на своей территории деятельность другой Стороны, направленную на развитие гуманитарных, научно-технических, культурных и информационных связей, в том числе по линии информационно-культурных центров, на основе двусторонних соглашений и в рамках национального законодательства.

43. Стороны будут способствовать углублению сотрудничества в сфере концертно-гастрольной деятельности, библиотечного и музейного дела, кинематографии и образования в сфере культуры, а также проведению масштабных культурно-просветительских мероприятий."

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