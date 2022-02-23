В ряде городов США 26 февраля объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии

БАКУ /Trend/ - Мэры городов Фейетвилль, Дарем и Апекс в американском штате Северная Каролина объявили 26 февраля Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии. Об этом сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В декларациях, подписанных Митчем Колвином, Элейн М. О'Нил и Жаком Гилбертом, говорится, что азербайджанская община в Апексе, Дареме и Фейетвилле и во всем мире ежегодно 26 февраля с глубокой скорбью чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

В документах отмечается вклад Организации дружбы с Азербайджаном в популяризацию азербайджанского языка, культуры, истории и культурного наследия в этих городах.

Отметим, что декларации были приняты по инициативе главы Организации дружбы с Азербайджаном Адики Игбал.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)