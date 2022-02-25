Уточняется число азербайджанцев в Харькове - почетный консул
БАКУ /Trend/ - В настоящее время сотрудники Почетного консульства Азербайджана в Харькове по различным каналам занимаются уточнением числа соотечественников, проживающих в зоне действия консульства.
Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении почетного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова.
Как отмечается, военно-политическая ситуация в Украине обострилась, идут военные действия. На территориях вблизи Харькова, второго по величине города страны, идут бои. Консульство продолжает свою деятельность в штатном режиме и оказывает соотечественникам различную помощь по мере своих возможностей.
В сообщении говорится, что соотечественники могут связаться с почетным консульством в Харькове в случае особых обстоятельств по контактному номеру (+38057) 7000531 и по адресу электронной почты [email protected]
Отмечается, что в зависимости от развития ситуации будет представлена дополнительная информация.
(Перевод: Нубар Кулузаде)