Посольство Азербайджана в Украине отреагировало на сообщения об эвакуации персонала

Политика 27 февраля 2022 01:09 (UTC+04:00)
Посольство Азербайджана в Украине отреагировало на сообщения об эвакуации персонала

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Украине продолжает работать в обычном режиме, в связи с ситуацией работает круглосуточная горячая линия.

Об этом сообщили Trend в посольстве.

"Сотрудники посольства - женщины-дипломаты и члены их семей могут покинуть Украину в ближайшие дни в зависимости от ситуации в стране", - отметили в посольстве.

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