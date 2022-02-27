Посольство Азербайджана в Украине отреагировало на сообщения об эвакуации персонала

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Украине продолжает работать в обычном режиме, в связи с ситуацией работает круглосуточная горячая линия.

Об этом сообщили Trend в посольстве.

"Сотрудники посольства - женщины-дипломаты и члены их семей могут покинуть Украину в ближайшие дни в зависимости от ситуации в стране", - отметили в посольстве.